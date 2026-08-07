Lecture: JOURNALISM IN 2026 by James Bennett, Albuquerque Journal
Lecture: JOURNALISM IN 2026 by James Bennett, Albuquerque Journal
Journalism is changing at a head-spinning pace. James Bennett, managing editor of the Albuquerque Journal, discusses "Journalism in 2026" and answers your questions.
Albuquerque Museum
10:30 AM - 12:30 PM on Sat, 22 Aug 2026
Event Supported By
Humanists New Mexico
7136145067
paul@humanistsnm.org
Albuquerque Museum
2000 Mountain Rd NWAlbuquerque, New Mexico 87104
505-243-7255
babbhome@gmail.com