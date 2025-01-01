KANW's Top 15 at 5:00

Listen every Friday to the official countdown of New Mexico Music's 15 most requested songs of the week!
August 8, 2025
15 Con Tus Besos | Candace Vargas (Soy Quien Soy)
14 Mi Abuelito | Mike Sanchez & the Wild Bunch (Papá)
13 A Medias de la Noche | Tripple X Band (Canciones Para Recordar)
12 Fruta Prohibida | Ashley Grant (Single)
11 Margarita | Daniel Lee Gallegos (Ándale)
10 Golpes en el Corazón | Daniel Lee Gallegos & Anita Lopez (Ándale)
9 Le Hace Falta un Beso | Santiago Shaheen (Single)
8 Como Quisiera | Brenda Ortega (Single)
7 Dímelo Tú | Sparx (Lo Dice Mi Corazón)
6 Polka Ilusión | Northern Revolution (Single)
5 Piensa en Mí | Miguel Timoteo (Single)
4 Eclipse | Cory Chavez (Single)
3 Vale Más Tarde Que Nunca | Felix Peralta & Lara Manzanares feat. Josh Baca (Single)
2 Te Llevo en el Corazón | Santiago Alberto (Single)
1 Toma Estas Flores (y Esta Canción) | Lorenzo Antonio (Single)